Helicópteros israelenses atacam base das forças palestinas Helicópteros israelenses bombardearam e atacaram neste domingo, com metralhadoras, uma base de treinamento das forças de segurança palestinas na Cidade de Gaza, mas não há informações sobre feridos, informaram testemunhas. De acordo com as fontes, o ataque, feito por dois helicópteros, ocorreu no bairro de Tel al Awar. Fontes de segurança afirmaram também que vários tanques israelenses invadiram simultaneamente a mesma área. Equipes de resgate ficaram impedidas de se aproximar da área atacada devido às contínuas rajadas de metralhadoras lançadas dos helicópteros.