Helicópteros israelenses atacam campo de treinamento palestino Helicópteros israelenses "Apache" atacaram, na noite desta terça-feira, um campo militar de treinamento dos comitês populares da resistência palestina na Cidade de Gaza, informaram fontes de segurança e testemunhas. Os helicópteros, que voavam baixo, incendiaram o campo, que estava vazio no momento do ataque. Não há informações de vítimas do ataque aéreo, perpetrado pela segunda vez em dois meses contra o mesmo campo de treinamento. Na vez anterior, os mísseis israelenses mataram quatro militantes do Comitê Popular de Resistência palestino (PRC) que treinavam no local. O ataque israelense ocorreu horas depois de militantes do PRC e do braço armado da Jihad Islâmica terem assumido sua responsabilidade no lançamento de foguetes Katyusha contra uma comunidade israelense.