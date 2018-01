Helicópteros israelenses atacam em Gaza. Três mortos Helicópteros israelenses dispararam mísseis contra um prédio residencial, hoje, no norte da Faixa de Gaza, e mataram três pessoas, segundo testemunharam funcionários de um hospital. Eles disseram que oito pessoas ficaram feridas, três com gravidade. As forças armadas israelenses não quiseram comentar, por enquanto, o incidente. O ataque ocorre no momento em que o gabinete de segurança de Israel decide intensificar as ações contra grupos muçulmanos, em represália a um ataque em que morreram 10 israelenses, no porto de Ashdod.