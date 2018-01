Helicópteros israelenses lançam mísseis na Cidade de Gaza Helicópteros israelenses lançaram dois mísseis contra uma casa do distrito de Zeitoun, na Cidade de Gaza. Agentes palestinos de segurança disseram que a casa estava vazia no momento do ataque. Duas pessoas que passavam perto do local ficaram levemente feridas. O exército de Israel ainda não comentou a ação. Um dos projéteis não explodiu, mas o segundo provocou um incêndio que fez subir uma forte fumaça escura no céu da cidade. Várias residências vizinhas ficaram destruídas. Não se sabe quem utilizava a casa atacada, mas as forças israelenses só costumam usar helicópteros em ações contra suspeitos palestinos. Na última quinta-feira, um míssil matou dois integrantes da milícia Jihad Islâmica que estavam em um carro, também em Zeitoun. Dois dias antes, os helicópteros atacaram uma suposta oficina de armas no povoado de Jan Younis.