Helicópteros militares se chocam no Japão Dois helicópteros com quatro pessoas a bordo colidiram no ar durante manobras de treinamento em Toba, a 300 km de Tóquio, às 10h desta segunda-feira (hora local). Duas pessoas sobreviveram ao acidente e foram hospitalizadas. Um terceiro passageiro também chegou a ser internado mas não se sabe se sobreviveu. O quarto está desaparecido.