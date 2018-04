Herdeira do 'Clarín' é sua neta, diz avó da Praça de Maio A fundadora das Avós da Praça de Maio, María Isabel "Chicha" Chorobik de Mariani, disse nesta semana que a filha adotiva da dona do grupo Clarín é sua neta, sequestrada durante a ditadura (1976-1983). Ela depunha à Justiça argentina num processo sobre o roubo de filhos de desaparecidos durante o regime, no qual María Isabel perdeu o filho e a nora. Sua neta, Clara Anahí, desapareceu em 1976, aos 3 meses de idade. A investigação foi aberta a pedido do governo, cuja disputa com a imprensa se intensificou neste ano.