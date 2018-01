Herdeira do McDonald´s deixa US$ 1,5 bi para caridade Na maior doação já recebida por uma instituição de caridade, o Exército da Salvação anunciou que receberá US$ 1,5 bilhão do espólio de Joan B. Kroc, viúva do fundador da rede McDonald?s. Representantes do Exército da Salvação dizem que o valor exato da doação só será conhecido quando o inventário de Joan Kroc estiver completo, o que poderá levar meses. A doação terá como objetivo a criação de centros comunitários voltados para programas educacionais, recreativos e culturais. Joan B. Kroc faleceu em 12 de outubro e deixou ainda US$ 200 milhões para a Rádio Pública Nacional dos EUA e US$ 50 milhões para institutos das universidades de Notre Dame e San Diego que têm seu nome.