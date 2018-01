Herdeiro do trono italiano casa-se com uma atriz francesa O casamento entre Emmanuel Filiberto, o neto do último rei da Itália, e a atriz francesa Cotilde Courau aconteceu hoje na mesma igreja romana onde seus bisavós, Victor Emmanuel III e Elena de Montenegro, se casaram. Cerca de 1.200 pessoas foram convidas para as núpcias reais entre o herdeiro de 31 anos e sua noiva, de 34, que está grávida de seis meses. Os convidados incluem personalidades da aristocracia européia, incluindo o príncipe Albert, de Mônaco, o padrinho. Clotilde, vestindo um Valentino e segurando um imenso buquê de rosas pink que disfarçava o volume da barriga, desfilou pelo tapete vermelho conduzida pelo pai. Quando chegou ao altar, ela e um lacrimejante Emmanuel Filiberto cumprimentaram o cardeal Pio Laghi, que oficializou a cerimônia. A imprensa italiana rotulo a cerimônia como o ?casamento do ano?, embora houvesse poucas presenças reais realmente importantes e poucas autoridades italianos entre os convidados. O casal insistiu em que queria ser tratado como pessoas comuns e não membros da realeza. O casamento na igreja de Santa Maria degli Angeli só foi possível depois que a Itália descartou-se, no ano passado, de um banimento constitucional que proibia a presença de qualquer herdeiro homem da família real em território italiano. O banimento foi determinado para punir a casa de Savoia por seu apoio ao ditador fascista Benito Mussolini. Emmanuel Filiberto cresceu na Suíça e pôs os pés, pela primeira vez, em solo italiano só em dezembro de 2002. A mídia italiana tem-se dedicado ao casamento real, fazendo reportagens sobre as jóias reais que os noivos poderiam usar, sobre a suite onde o casal passaria a primeira noite e sobre o vestido de noiva, desenhado por Valentino. Por causa da gravidez, o vestido foi feito em estilo império, de georgette de seda branca, com bordados. Ela também usou um imenso véu seguro por uma tiara de pedrarias. Clotilde nasceu perto de Paris mas passou a infância no Benin, onde seu pai trabalhava como engenheiro. Ela já apareceu em uma dúzia de filmes franceses e diz que pretende continuar a carreira. Emmanuel Filiberto é filho de Victor Emmanuel, ele próprio o filho mais velho do último rei da Itália, Umberto II, e Marina Doria. Em 9 de maio de 1946, Victor Emmanuel III abdicou em favor de seu filho, Umberto II. Mas Umberto durou apenas um mês antes que, num referendo, os italianos votassem pelo fim da monarquia e pela instauração da república.