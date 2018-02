Hesitação dos EUA na Síria frustra aliados europeus A decisão de França e Grã-Bretanha de aumentar o apoio direto às forças de oposição sírias, possivelmente com envios de armas aos rebeldes, ameaça deixar os EUA afastados do que muitos veem como o auge do esforço de dois anos para depor o ditador Bashar Assad.