Hesitantes, partidários de Hillary prometem apoio a Obama Tristes e decepcionados, seguidores de Hillary Clinton disseram no sábado que agora irão apoiar Barack Obama, embora a transferência de lealdade seja dolorosa e poderá levar algum tempo. Partidários da senadora por Nova York, muitos em lágrimas, aplaudiram educadamente quando Hillary encerrou sua candidatura presidencial num comício final e os exortou a apoiar seu rival para a indicação presidencial democrata. Mas as reações deles às menções do nome de Obama foram pontilhadas por vaias, e a multidão guardou seu aplauso mais forte e mais longo para Hillary, a primeira mulher a chegar tão longe na disputa pela Presidência. Senador pelo Illinois, Obama derrotou esta semana a ex-primeira-dama, que no início da campanha era vista como a favorita, quando conseguiu o número necessário de delegados para receber a indicação do Partido Democrata. Ele enfrentará o republicano John McCain na eleição geral de novembro. Cerca de 2.000 pessoas lotaram o átrio do Museu National Building, em Washington, para ouvir a ex-primeira-dama encerrar sua candidatura e endossar a de Obama, após uma batalha acirrada que durou meses. "Meu coração está partido. Estou totalmente devastada", disse Dianne Cooperman, 61 anos, com os braços cheios de camisetas de apoio a Hillary. "Eu me identifiquei com ela." Cooperman disse que apoiaria Obama, mas apenas por necessidade. "Não tenho outra escolha. Não quero McCain na presidência de maneira alguma", disse ela. "Não posso aguentar mais quatro anos iguais aos oito anteriores." A voluntária da campanha de Hillary Mary Ellen Courtney, 60 anos, de Nova York, disse que vai apoiar Obama, mas em seu devido tempo. "Me dê duas horas", brincou ela. Em tom mais sério, acrescentou: "Vai levar alguns dias. Preciso fazer a descompressão. Ainda me sinto um pouco aturdida." Hillary manteve o tom otimista em seu discurso e ofereceu incentivo aos ouvintes. "Partiria meu coração se, ao deixar de alcançar minha meta, eu de alguma maneira desencorajasse vocês de buscar a sua", disse ela no discurso. "Quando vocês tropeçam, não percam a fé; quando são derrubados, levantem-se novamente, e nunca deixem que ninguém diga que vocês não podem ou não devem seguir adiante", disse ela.