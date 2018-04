Hezbollah aceita vitória de coalizão pró-Ocidente

O líder do Hezbollah, xeque Hassan Nasrallah, reconheceu a derrota de sua aliança na eleição parlamentar libanesa de domingo, horas depois de um deputado do grupo xiita afirmar que a organização não está aberta a discutir a questão de suas armas com a coalizão 14 de Março, vencedora da disputa. A advertência ocorre em meio a negociações para a formação do próximo governo libanês que, segundo analistas, pode ser de união nacional. "A maioria deve se comprometer a não questionar o papel do partido como uma resistência e tampouco a legitimidade das armas e o caráter de Israel como um Estado inimigo", disse o parlamentar Mohammed Raad, do Hezbollah. O grupo, considerado terrorista pelos EUA, mantém uma milícia fortemente armada que entrou em guerra com Israel em 2006. Alguns membros da 14 de Março e outros críticos do Hezbollah argumentam que a milícia apenas enfraquece o Estado libanês. Além disso, a Resolução 1701, do Conselho de Segurança da ONU, exige o desarmamento do grupo xiita. Em pronunciamento numa rede de TV local, Nasrallah evitou polemizar sobre as armas e reconheceu a vitória de seus opositores. "Aceitamos os resultados que indicam que nosso rival conquistou a maioria no Parlamento, levando-se em conta que também mantivemos nossas cadeiras." O líder xiita, que vive escondido por temer ataques de Israel, acrescentou que a eleição derrubou "muitas mentiras, como dizer que não aceitaríamos o resultado". AVANÇO Na eleição, a 14 de Março conquistou 68 das 128 cadeiras. A oposição, composta pelos grupos xiitas Hezbollah e Amal aliados à Frente Patriótica, de Michel Aoun, obteve 57 assentos. Outros 3 são independentes. A derrota dos opositores deu-se principalmente entre os cristãos, onde Aoun e seu partido tiveram um apoio abaixo do esperado. Já o Hezbollah e a Amal, próximos da Síria e do Irã, tiveram quase a totalidade dos votos dos xiitas. Como o gabinete libanês precisa ser composto por integrantes de todas as facções religiosas, analistas defendiam ontem um governo de união nacional. O sunita Saad Hariri, líder da coalizão governista 14 de Março, disse ser a favor da proposta, mas ressaltou que pretende negar a seus adversários o direito a veto no Parlamento. A Frente Patriótica recusa-se a abdicar desse direito e Nasrallah afirmou que o Hezbollah se reuniria com seus aliados para definir como deve ser composto o gabinete, além de indicar um nome para o cargo de premiê. Segundo a lei local, o premiê tem de ser indicado pela maioria e obrigatoriamente será sunita, assim como o presidente sempre é cristão maronita e o presidente do Parlamento, xiita. A disputa pelo direito a veto provocou disputas no Líbano em 2008, levando os confrontos para as ruas da capital.