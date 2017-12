Hezbollah ataca caças israelenses no sul do Líbano As baterias antiaéreas do movimento islâmico libanês Hezbollah (Partido de Deus) disparam hoje contra caças israelenses que sobrevoavam o sul do Líbano. "A resistência islâmica enfrentou aviões israelenses abrindo fogo contra eles nos setores central e ocidental da zona fronteiriça", informou a rádio Al Nour (a luz), de propriedade do Hezbollah. Apesar das repetidas condenações das Nações Unidas, os sobrevôos de aviões de guerra israelenses no sul do Líbano vêm ocorrendo com freqüência desde maio de 2000, quando, sob a pressão da guerrilha islâmica, o exército de Israel se viu obrigado a se retirar do Líbano depois de 22 anos de ocupação.