Hezbollah ataca posição israelense e fere 4 soldados Depois de uma pausa de quase duas semanas, os guerrilheiros do grupo xiita libanês Hezbollah (Partido de Deus) atacaram posições israelenses em uma enclave disputado na fronteira do sul do Líbano, ferindo quatro soldados de Israel. Em resposta, o Estado judeu atacou com fogo de artilharia supostas posições da guerrilha na vilas libanesas de Kfar Chouba e Halta, a cerca de dois quilômetros das disputadas chácaras de Chebaa, segundo oficiais de segurança do Líbano. Em Jerusalém, o exército israelense confirmou o ataque, afirmando que três soldados sofreram ferimentos leves e um quarto "passou mal depois de inalar fumaça".