Hezbollah ataca posições israelenses Guerrilheiros do grupo pró-iraniano Hezbollah (Partido de Deus) no sul do Líbano lançaram hoje foguetes contra posições israelenses nas chácaras de Chebaa, uma disputada área limítrofe entre o Líbano e as Colinas do Golan. Em um comunicado distribuído em Beirute, o Hezbollah afirma ter atingido alvos israelenses. O grupo disse que seus guerrilheiros bombardearam simultaneamente duas posições de Israel, "atingindo-as diretamente". Este foi o primeiro ataque do Hezbollah contra posições no Estado judeu desde 29 de julho. Em Jerusalém, oficiais militares israelenses, falando na condição de anonimato, disseram que 20 mísseis antitanques foram lançados contra postos do exército em Chebaa. Eles afirmaram que não houve mortos ou feridos entre as tropas israelenses. De acordo com os militares, Israel respondeu lançando bombas contra a fonte dos foguetes e enviando helicópteros armados para o local. Não ficou claro se os aparelhos abriram fogo. No sul do Líbano, autoridades afirmaram que a resposta israelense não provocou danos entre civis libaneses.