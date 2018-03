Hezbollah ataca posições israelenses na fronteira Militantes do Hezbollah retomaram os ataques contra posições israelenses na fronteira ao sul do Líbano, que responderam com ataques aéreos e bombardeios de artilharia. A TV al-Manar do Hezbollah disse que o grupo atacou os postos israelenses na região das fazendas de Chebaa, área de disputa entre o Líbano e Israel.