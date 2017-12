Hezbollah ataca tropas de Israel com morteiros Milicianos do Hezbollah dispararam na madrugada desta terça-feira (horário local) quatro bombas contra tropas israelenses postadas no sul do Líbano, mas sem causar vítimas, segundo informou um porta-voz militar. O chefe de operações no Comando Militar do Norte, coronel Alon Fridman, informou à imprensa que durante o fim de semana as tropas que têm combatido no Líbano começarão a abandonar as posições conquistadas, para retornar a Israel. Nos 33 dias da guerra, informou o porta-voz militar, morreram em combate 118 soldados e reservistas. Os ataques dos milicianos libaneses, que lançaram 3.970 foguetes e mísseis, mataram 39 civis, enquanto o número de feridos passou de mil. No início da manhã (horário local), guerrilheiros do Hezbollah haviam lançado ao menos 10 foguetes Katiusha contra regiões no sul do Líbano. Não há notícias sobre feridos. Apesar do acordo de cessar-fogo que passou a valer no início da manhã de segunda-feira, o Hezbollah se diz no direito de atacar as forças israelenses que ainda se encontram no sul do país. O Exército israelense informou que, como nenhum dos foguetes atravessou a fronteira israelense, não houve resposta aos ataques.