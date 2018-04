Hezbollah comemora, Israel adverte

O resultado da eleição presidencial do Irã foi recebido com alívio pelo grupo xiita libanês Hezbollah (aliado de Mahmoud Ahmadinejad), com preocupação por Israel e com cautela pelos Estados Unidos. A secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, evitou especular sobre as possíveis denúncias de fraude e, numa declaração cuidadosa, disse esperar que o resultado "reflita os genuínos desejos dos eleitores iranianos". Já o vice-chanceler de Israel, Danny Ayalon, disse que, com os resultados, a comunidade internacional deve parar o programa nuclear e o terrorismo iraniano imediatamente: "Se havia alguma esperança de mudança no Irã, a reeleição de Ahmadinejad expressa o crescimento da ameaça iraniana." O Hamas, aliado do regime iraniano, informou que "espera que o Irã continue apoiando os direitos do povo palestino". O secretário-geral da Liga Árabe, Amr Moussa, disse que torce para que "haja progresso no próximo mandato para que as relações entre os iranianos e o mundo árabe melhorem". FESTA Já o Hezbollah, que se manteve em silêncio durante toda a eleição iraniana, comemorou a vitória de Ahmadinejad. Caso o atual presidente fosse derrotado, a organização xiita libanesa poderia deixar de ser uma prioridade na agenda do governo do Irã. Sem entrar em detalhes, o opositor Mir Hussein Mousavi disse durante a campanha eleitoral que "não seria aconselhável financiar grupos estrangeiros" em meio à crise econômica pela qual passa o país. Antes da eleição iraniana, o Estado consultou a assessoria de imprensa do Hezbollah em Beirute e perguntou se o grupo apoiava alguns dos candidatos em Teerã. A resposta foi firme: "Não." A organização "não se envolve em assuntos internos do Irã", informou a assessoria. O líder da organização, xeque Hassan Nasrallah, tampouco declarou qual seria o seu candidato favorito. Em Dahieh, região controlada pelo Hezbollah em Beirute, não havia cartazes de candidatos iranianos, somente imagens do aiatolá Khomeini e do atual líder supremo, Ali Khamanei. O silêncio se manteve ao longo da campanha também na rede de TV Al Manar, do Hezbollah, e no site, que deu pouco destaque para a votação até ser anunciada a vitória de Ahmadinejad. Imediatamente, a notícia se tornou manchete da página em inglês da organização, derrotada nas eleições parlamentares libanesas da semana passada. Segundo a Al Manar, o atual presidente "é um defensor dos pobres, especialmente os das zonas rurais". Após a Revolução Islâmica, em 1979, membros das Guarda Revolucionária foram enviados ao Líbano, então ocupado por Israel, para ajudar na criação de um grupo armado xiita. Nascia o Hezbollah, inicialmente como uma milícia envolvida na guerra civil libanesa mas que, ao fim do conflito, em 1990, centrou seus esforços na luta contra a ocupação israelense. Durante três décadas, o Hezbollah sempre foi uma espécie de braço armado do Irã na região. Apesar de persas (o Hezbollah é árabe), os iranianos são xiitas, como o Hezbollah. Além disso, hoje o Irã disputa com alguns regimes árabes, como o Egito e a Arábia Saudita, a hegemonia no Oriente Médio. Por isso, acrescenta Walid Mubarak, professor da Universidade Americana-Libanesa, "o Hezbollah torcia por Ahmadinejad". Segundo Nathan Gonzalez, autor do livro Engaging Iran ("Engajando o Irã"), "o Hezbollah é um componente importante para o Irã por sua proximidade com as ruas árabes". Por outro lado, Wayne White, ex-diretor de inteligência para o Oriente Médio no Departamento de Estado, explica que o "Hezbollah mantém relações diretas com a Guarda Revolucionária", que está sob o comando do líder supremo. "Independentemente de quem vencesse, as mudanças seriam pequenas", acrescentou White