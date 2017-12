Hezbollah derruba helicóptero israelense A organização xiita libanesa Hezbollah anunciou, neste sábado, 12, ter derrubado um helicóptero do exército israelense no sul do Líbano. O exército israelense confirmou o ataque e disse não saber o número de feridos. A aeronave foi atacada no vale Maryamein, perto do povoado de Yaterl. Outros helicópteros se dirigiram rapidamente para a região para tentar resgatar a tripulação. No comunicado, transmitido pela emissora al-Manar, pertencente ao grupo, o Hezbollah disse que o helicóptero foi derrubado por um novo míssil, o Waad (promessa, em árabe). A área foi terreno de uma série de combates em terra, neste sábado, quando centenas de tropas israelenses foram levadas para posições no sul do Líbano e tanques cruzaram o terreno na tentativa de conquistar mais territórios antes do cessar-fogo de segunda-feira. Ampliada às 17h06