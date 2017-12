Hezbollah desfere ofensiva maciça contra Israel A guerrilha libanesa Hezbollah voltou a atacar na manhã (horário local) desta quarta-feira o norte de Israel com o disparo de várias séries de foguetes Katiusha. As sirenes de alarme dispararam em quase 30 localidades e comunidades rurais. Fontes militares disseram que nas últimas duas horas caíram em Israel cerca de 100 foguetes, numa ofensiva em massa da guerrilha libanesa contra diversas regiões da Galiléia. Pela primeira vez, a cidade de Beit Shean, a cerca de 50 quilômetros do Líbano, foi atingida. É a localidade mais distante da fronteira já afetada pelos foguetes do Hezbollah até agora.