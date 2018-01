Hezbollah dispara contra aviões de Israel no Líbano Tropas da milícia islâmica libanesa Hezbollah dispararam mísseis antiaéreros contra dois aviões da Força Aérea de Israel que violaram o espaço aéreo do Líbano. É o segundo incidente desse tipo em três dias. Segundo oficiais libaneses em Sídon (sul do país), a invasão do espaço aéreo do país pelos aviões israelenses aconteceu na região de Iqlim al-Tuffah. Os mísseis do Hezbollah não acertaram os alvos. Em Jerusalém, fontes do Exército israelense confirmaram que mísseis ar-terra foram disparados e que fragmentos caíram na região da fronteira nordeste do país; as fontes se recusaram a confirmar se havia aviões israelenses voando naquela área.