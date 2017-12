Hezbollah dispara contra aviões israelenses Unidades da bateria antiaérea do grupo pró-iraniano Hezbollah (Partido de Deus) dispararam duas vezes nesta segunda-feira contra aviões israelenses que realizavam uma missão de reconhecimento sobre o sul do Líbano, informaram oficiais de segurança libaneses. Segundo um comunicado do grupo enviado à agência de notícias norte-americana Associated Press, "unidades de defesa confrontaram aviões inimigos israelenses que violaram o espaço aéreo do Líbano à meia-noite e meia (horário local)". De acordo com a mensagem, 20 minutos mais tarde, outro disparo foi realizado pelo Hezbollah. Oficiais de segurança, que falaram na condição de anonimato, confirmaram os disparos e afirmaram que não fora verificado nenhum dano ou baixa. Em Jerusalém, militares israelenses disseram que o Hezbollah disparou contra aviões israelenses em uma área próxima a Kiryat Shemona, uma cidade localizada na região norte de Israel.