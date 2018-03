Hezbollah dispara contra caças israelenses Dois caças de combate israelenses invadiram o espaço aéreo do Líbano nesta quarta-feira e guerrilheiros do grupo armado Hezbollah dispararam contra as aeronaves, denunciaram agentes libaneses de segurança sob condição de anonimato. A artilharia antiaérea do Hezbollah foi acionada contra os aviões israelenses quando eles sobrevoavem o setor oriental do sul do Líbano, perto da fronteira entre os dois países, disseram as fontes militares libanesas. De acordo com as mesmas fontes, não há informações de que os disparos tenham atingido o alvo. Em Israel, a Força Aérea divulgou um breve comunicado negando a invasão do espaço aéreo libanês, mas acusando o Hezbollah de ter acionado "sem provocação" sua artilharia antiaérea no setor oriental da fronteira "sem deixar feridos". Em Beirute, o Hezbollah informou que sua unidade de defesa aérea disparou contra aviões israelenses que "violaram a soberania libanesa".