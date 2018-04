Hezbollah diz que defenderá sua reputação e dignidade O líder do grupo militante Hezbollah, o xeque Hassan Nasrallah, afirmou neste domingo que seu grupo vai se defender contra prováveis acusações sobre o assassinato do ex-premiê Rafiq Hariri. Foi a primeira declaração pública de Nasrallah desde que ministros aliados ao movimento xiita derrubaram o governo libanês na semana passada. O líder do grupo militante xiita afirmou, ainda, que Saad Hariri não deveria voltar a ser primeiro-ministro. O discurso de Nasrallah é um importante sinal das intenções do Hezbollah num momento em que muitos temem que a situação política do país possa se transformar em uma guerra civil.