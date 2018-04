O Hezbollah e seus aliados cristãos derrubaram o governo de Hariri em 12 de janeiro, após o primeiro-ministro se recusar a denunciar o Tribunal Especial para o Líbano da Organização das Nações Unidas (ONU), que investiga o assassinato do seu pai, Rafic Hariri, em 2005. Muitos temem que o Hezbollah reagirá violentamente se membros do grupo forem indiciados. As informações são da Associated Press.