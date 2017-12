Hezbollah diz que não atuará sem o sinal verde do Governo libanês A milícia xiita libanesa Hezbollah afirmou Nesta quinta-feira que não atuará sem o sinal verde do Governo libanês e evitará ações que possam ser usadas por Israel como pretexto para manter suas tropas no sul do Líbano. O deputado do Hezbollah Mohamad Raad também reiterou que a milícia xiita respeitará o cessar-fogo com Israel, que entrou em vigor no dia 14 de agosto. "A resistência (Hezbollah) e o Exército (libanês) responderão às violações (israelenses) cada vez que o Governo julgar necessário tomar uma decisão para pôr fim a estas ações", assegurou Raad. Raad também afirmou que "a resistência respeitará o fim das hostilidades até a obtenção de um cessar-fogo total". "O Hezbollah não dará pretexto ao inimigo para que justifique a manutenção de suas tropas no Líbano", ressaltou. No domingo passado, o ministro da Defesa libanês, Elias Murr, advertiu que não tolerará qualquer violação da trégua. Raad disse que os israelenses ainda ocupam nove posições no sul do Líbano e que "a prioridade para a resistência é que se retire do País". A agência libanesa de notícias "ANN" afirmou nesta quinta-feira que a aviação israelense sobrevoou o oeste do vale do Bekaa e que uma força israelense, composta por 12 soldados, avançou rumo à aldeia de Hula, na região de Marjeyoun e estabeleceu uma posição nas proximidades de Khala Alhun, sem dar mais detalhes.