Hezbollah e Israel trocam tiros na fronteira do Líbano Guerrilheiros do grupo Hezbollah e soldados israelenses trocaram disparos de foguetes e bombas na fronteira sul do Líbano, um dia depois de Israel ter promovido sua mais profunda incursão aérea no país vizinho em quatro anos. Autoridades libanesas de segurança disseram que os guerrilheiros atacaram posições israelenses na disputada região das Granjas de Chebaa. O Hezbollah divulgou uma declaração por meio da qual diz que o ataque foi uma retaliação à mais "recente agressão israelense", referindo-se ao ataque de ontem contra uma suposta base de rebeldes palestinos ao sul de Beirute. Em Jerusalém, o Exército de Israel confirmou o ataque e informou que um de seus oficiais escapou com ferimentos superficiais. Israel respondeu com bombardeios contra colinas nos arredores da aldeia de Kfar Chouba, no sudeste libanês, disse uma fonte ligada aos serviços de segurança do Líbano. Mais tarde, aviões de guerra do Estado judeu sobrevoaram a área, mas não abriram fogo. O Hezbollah disparou mísseis terra-ar contra os aviões, mas não conseguiu atingi-los. Uma fonte ligada à ONU disse que a força de paz presente na fronteira entrou em contato com as partes, para evitar uma escalada de violência.