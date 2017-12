Hezbollah e israelenses trocam tiros em Chebaa Guerrilheiros do Hezbollah dispararam pelo menos 10 mísseis antitanque contra dois postos avançados de Israel em um território disputado nesta sexta-feira, desencadeando uma retaliação israelense com disparos de artilharia. Oficiais da segurança libanesa e do Exército de Israel confirmaram a troca de tiros. Todos falaram sob condição de anonimato. De acordo com o oficial de Israel, um soldado israelense sofreu lesões moderadas no incidente. Não havia informações imediatas sobre vítimas no lado libanês. Oficiais da segurança libanesa disseram que os mísseis foram disparados por volta das 18h40 locais contra postos avançados de Israel em Rimta e Simmaka, nas disputadas Granjas de Chebaa, uma faixa de terra no Líbano que chega até as Colinas do Golã, ocupadas por Israel desde que as capturou da Síria durante a Guerra dos Seis Dias, em 1967.