Hezbollah enterra militante e diz que responsabilizará Israel

BEIRUTE - O grupo libanês Hezbollah declarou nesta segunda-feira, 21, que Israel será responsabilizado por matar o proeminente militante Samir Qantar em um ataque aéreo na Síria. Ele recebeu um enterro cheio de honras, reservado para seus principais comandantes.

Milhares de pessoas entoaram "morte a Israel" enquanto combatentes do Hezbollah usando uniformes militares carregavam o caixão de Qantar até um cemitério xiita localizado no sul de Beirute, bastião do grupo, onde ele foi enterrado.

"Se os israelenses pensam que, matando Samir Qantar, fecharam uma conta, estão muito enganados, porque eles sabem e ficarão sabendo que, ao invés disso, abriram várias outras", afirmou Hashem Safeieddine, autoridade de alto escalão do poderoso movimento xiita, no funeral.

Qantar foi preso por Israel por sua participação em uma operação no Estado judeu em 1979 que deixou quatro mortos. Na época, ele era membro de um grupo militante palestino. Qantar foi repatriado para o Líbano em 2008 graças a uma troca de prisioneiros com o Hezbollah, ao qual ele se juntou.

Israel comemorou sua morte, dizendo que ele vinha preparando ataques contra seu país em solo sírio, mas não chegou a confirmar sua responsabilidade pelo ataque aéreo que o matou no sábado. / REUTERS