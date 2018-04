Hezbollah envia cartas a Ahmadinejad e ao grão-aiatolá

"A sua reeleição representa uma grande esperança para todas as pessoas oprimidas, guerreiros santos e combatentes da resistência, que rejeitam os poderes da arrogância e da ocupação", escreveu em carta endereçada ao presidente iraniano o líder do Hezbollah, o xeque Hassan Nasrallah. A carta de Nasrallah foi publicada neste domingo no website da estação de televisão Al-Manar do Hezbollah.

Em outra carta ao líder supremo do Irã, o grão-aiatolá Ali Khamenei, Nasrallah disse que a vitória de Ahmadinejad "traz felicidade aos corações de todos os oprimidos e combatentes da resistência".

O Hezbollah é o mais forte aliado do Irã no Líbano e no mundo árabe. Acredita-se que o grupo xiita, considerado organização terrorista pelos Estados Unidos e Israel, tenha recebido nos últimos 25 anos centenas de milhões de dólares bem como armamentos do Irã. No Líbano, o Hezbollah é considerado um movimento político legalizado.

O grupo diz em comunicado emitido neste domingo que a eleição da sexta-feira passada foi conduzida em uma atmosfera de "liberdade" e que a eleição foi igual aos sufrágios feitos nas democracias mais avançadas do mundo.