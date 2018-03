Hezbollah faz disparos do sul do Líbano Uma posição israelense na parte oeste da fronteira entre Israel e Líbano, a 20 km da praia, uma zona tradicionalmente tranqüila, foi alvo de disparos de armas leves vindos do sul do Líbano neste domingo à noite, no segundo incidente do tipo em poucos dias. O ataque abre a possibilidade de mais uma área de conflito militar. Segundo uma fonte militar israelense, quatro homens se aproximaram da cerca e começaram a disparar. Não houve feridos entre os israelenses. Dois guerrilheiros do Hezbollah teriam sido atingidos. O militar informou também que aviões israelenses sobrevoaram a região. As Forças Armadas de Israel não comentaram o ataque. O chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, declarou recentemente que seu grupo "não ficaria de braços cruzados diante do extermínio que os palestinos estão sofrendo dos israelenses".