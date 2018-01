Hezbollah fere soldado em base israelense Guerrilheiros do Hezbollah abriram fogo contra uma base militar israelense perto da fronteira do Líbano, ferindo um soldado, informam fontes militares. O ataque ocorreu na base militar Nurit, perto da cidade de Avivim, de açodo com um porta-voz das Forças de Defesa Israelenses. Fontes militares afirmam que, ao que tudo indica, o ataque envolveu um franco-atirador posicionado no lado libanês da fronteira. As fontes falaram sob a condição de que seus nomes não fossem revelados, já que o incidente ainda se encontra sob investigação. Esta é a primeira vez em que um soldado israelense é ferido numa instalação militar de Israel desde o início da atual ofensiva no Líbano, em 12 de julho.