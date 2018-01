Hezbollah lança 120 foguetes contra o norte de Israel e fere oito Pelo menos oito pessoas ficaram feridas nos ataques perpetrados neste sábado pelo grupo xiita libanês Hezbollah, que lançou mais de 120 foguetes do tipo Katyusha contra várias cidades do norte de Israel próximas à fronteira com o Líbano, informaram fontes policiais. Na cidade de Safed, quatro pessoas ficaram feridas. Em Nahariya, os foguetes feriram dois israelenses. Os ataques também feriram uma pessoa em Rosh Pina e em Karmi´el, indicaram as fontes, que acrescentaram que os Katyusha causaram vários incêndios e numerosos danos materiais em vários edifícios. No último dia 12, membros do grupo libanês Hezbollah mataram oito soldados israelenses e seqüestraram outros dois. Em represália, Israel vem realizando ataques no Líbano desde então. Israel também realiza uma ofensiva em Gaza, que começou após o braço armado do Hamas ter capturado um soldado israelense em 25 de junho em um ataque próximo à fronteira. Matéria ampliada às 15h19