Hezbollah mata mãe e filha israelenses em ataque com mísseis Militantes do Hezbollah mataram nesta sexta-feira uma mulher e sua filha em um ataque com mísseis no norte de Israel, informou o serviço de resgate israelense. Zaki Heller, um porta-voz do serviço de resgate informou a mulher e sua filha de quatro anos morreram após um míssil ter atingido a cidade de Meron nesta sexta. As mortes elevaram para quatro o número de vítimas civis israelenses desde que os ataques de mísseis começaram na quarta-feira. O Hezbollah atirou mais de 200 mísseis contra território israelense nos últimos dois dias. Israel lançou uma ofensiva no Líbano na quarta-feira após o Hezbollah ter seqüestrado dois soldados israelense e ter matado outros oito em um ataque próximo à fronteira.