Hezbollah nega envolvimento em ataques a diplomatas israelenses

BEIRUTE - O secretário-geral do partido xiita libanês Hezbollah, xeque Hassan Nasrallah, negou nesta quinta-feira, 16, que o grupo esteja envolvido nos ataques contra funcionários das embaixadas israelenses em Índia, Geórgia e Tailândia ocorridos nesta semana.

"Nós, do Hezbollah, não estamos envolvidos nesses ataques", ressaltou Nasrallah em alusão às acusações de Israel ao Irã e à organização xiita.

Em uma videoconferência, o xeque argumentou que "o sangue de Imad Mugniyeh (combatente libanês que durante a década de 1980 colaborou estreitamente com o braço armado do grupo) ainda não secou e nunca secará, mas o Hezbollah não vai matar gente comum nem diplomatas".

Sobre este tema, Nasrallah voltou a advertir que a Resistência Islâmica, braço armado do Hezbollah, se vingará "com dignidade" do assassinato de Mugniyeh, ocorrido em 2008 e cuja autoria, segundo o partido, foi do serviço secreto israelense.