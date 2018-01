Hezbollah nega que Israel atingiu bunker do grupo O Hezbollah negou que jatos israelenses bombardearam um bunker onde se escondiam os líderes do grupo libanês no sul de Beirute na tarde desta quarta-feira. Segundo um comunicado, o ataque atingiu uma mesquita que estava em construção e não matou ninguém. Os militares israelenses disseram anteriormente que uma esquadrilha despejou 23 toneladas de explosivos em um bunker no distrito Bourj al-Barajneh, no sul de Beirute, onde, pensava-se, estavam escondidos líderes do Hezbollah - entre eles o xeque Hassan Nasrallah. Um pouco depois do bombardeio, o Hezbollah publicou um comunicado transmitido pela rede de televisão do grupo, a Al-Manar TV afirmando que "nenhum líder ou membro do Hezbollah foi morto pelo ataque. O ataque atingiu uma mesquita que estava sendo construída". Guerra contra Israel Na última sexta-feira, Nasrallah disse, por meio de um comunicado transmitido por uma rede de TV libanesa, que seu grupo estava preparado para uma "guerra aberta" contra Israel, e prometeu ampliar o lançamento de foguetes contra o território hebreu. Uma hora antes, um bombardeio israelense atingiu sua residência e seu escritório. Com um tom desafiador, Nasrallah dirigiu-se aos israelenses dizendo: "vocês quiseram uma guerra aberta e nós estamos preparados para uma guerra aberta". A mensagem foi transmitida pela rede de televisão Al-Manar, pertencente ao Hezbollah. Ele repetiu a ameaça de atacar a cidade costeira israelense de Haifa e outras cidades mais ao sul. "Atingiremos Haifa e, acreditem em mim, iremos além de Haifa", ameaçou. "Nossas casas não serão as únicas que serão destruídas, nossas crianças não serão as únicas que morrerão", acrescentou Nasrallah. Há uma semana, sete soldados israelenses morreram e outros dois foram capturados após uma ofensiva do Hezbollah contra território israelense. Em represália, Israel bombardeou o Líbano e invadiu o país pela primeira vez em seis anos. A aviação e a Marinha israelense chegaram a lançar bombas numa área a 16 quilômetros de Beirute, usada como base de um grupo palestino. Com seu ataque o Hezbollah abriu uma segunda frente para o Exército de Israel, que desde o dia 25 mantém uma ofensiva aérea e terrestre na Faixa de Gaza.