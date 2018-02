Hezbollah nega ter enviado drone abatido por Israel

O desmentido veio à tona horas depois de Israel ter informado que um jato de sua Força Aérea tinha abatido um drone que se aproximava de seu território pelo litoral do Líbano. A aeronave não tripulada caiu no mar, perto da costa da cidade de Haifa.

As suspeitas imediatamente recaíram sobre o Hezbollah. Horas depois, no entanto, a emissora de televisão Al Manar, pertencente do grupo, noticiou o desmentido. As informações são da Associated Press.