Hezbollah responsabiliza EUA e Israel por ataque Um dirigente do Hezbollah responsabilizou os Estados Unidos e Israel pela morte de um de seus militantes em um atentado, ontem, e jurou lançar mais ataques contra Israel. ?Os Estados Unidos são os principais responsáveis. São a fonte da corrupção, dos conflitos e do terrorismo. Querem nos privar de nossa identidade. Mas ele e seus seguidores, como Israel, e todos os seus agentes fracassaram?, disse o xeque Mohammed Yazbek, durante o funeral de Ali Hussein Saleh. Yazbek, um dos sete integrantes da cúpula do Hezbollah, disse que os EUA estavam ?furiosos? pela recente ameaça do líder da organização, o xeque Hassan Nasrala, de seqüestrar mais israelenses. ?E responderam no subúrbio de Beirute?, afirmou, enquanto a multidão gritava: ?Morte aos EUA? e ?Morte a Israel?. O funeral foi realizado em Brital, cidade natal de Saleh, situada no vale de Bekaa, no leste do Líbano. ?Continuaremos nossa Jihad (Guerra Santa) e a resistência a Israel?, prometeu Yazbek.