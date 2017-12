Hezbollah se declara capaz de lançar ataques aéreos O xeque Hassan Nasrallah, líder do grupo islâmico radical Hezbollah (Partido de Deus), avisou que é capaz de promover ataques aéreos contra Israel. No início da semana, o Hezbollah anunciou que conseguira enviar uma sonda não-tripulada para um vôo de reconhecimento a baixa altitude sobre o território israelense. A sonda enviada pelo Hezbollah sobre Israel no último domingo "pode ser carregada com uma quantidade de explosivos, de 40 kg a 50 kg, e é capaz de atingir qualquer alvo, seja uma estação de tratamento de água, uma usina de energia elétrica, uma base militar ou um aeroporto", afirmou Nasrallah durante uma manifestação realizada no leste do Líbano. De acordo com o líder do Hezbollah, o avião não-tripulado é capaz de chegar "a qualquer lugar, longe, bem longe" dentro de Israel. A sonda, chamada "Mirsad 1", sobrevoou o território israelense durante 20 minutos no domingo, antes de retornar com sucesso à sua base. Durante um discurso em Baalbek, um reduto do Hezbollah no leste do Líbano, Nasrallah afirmou que a sonda foi construída e operada por membros do grupo guerrilheiro sem nenhuma ajuda externa.