Hezbollah teria comprado uniformes do Exército e da Polícia O jornal libanês "An Nahar" assegurou neste domingo que o movimento xiita Hezbollah comprou uma "grande quantidade" de uniformes similares aos da Polícia e do Exército. Segundo o jornal independente, que cita "fontes de segurança" não identificadas, o Hezbollah comprou os uniformes de um comerciante no sul do Líbano. O "An Nahar", que dá a informação em uma pequena nota em sua primeira página, não oferece outros detalhes sobre a quantidade exata dos uniformes comprados ou especifica o local onde foi feito o negócio. Esta informação é divulgada no mesmo dia em que a oposição libanesa liderada pelo Hezbollah planeja organizar uma manifestação em massa destinada a forçar a saída do Governo do primeiro-ministro libanês, o sunita Fouad Siniora, e exigir a formação de outro Executivo de união nacional. A convocação do protesto é uma resposta à convocação realizada na quinta-feira pelo secretário-geral do Hezbollah , Hassan Nasrallah, em discurso exibido pela televisão local. O líder xiita pediu aos seguidores da oposição que continuem com seus protestos "pacíficos", que já duram nove dias.