Hezbollah volta a atacar Israel do sul do Líbano Apesar das garantias dadas por Beirute de que não abrirá uma nova frente de batalha no Oriente Médio, guerrilheiros libaneses voltaram a atacar com mísseis e metralhadoras tropas israelenses ao longo da fronteira, levando o Estado judeu a responder com bombardeios e fogo de artilharia. O grupo integrista xiita Hezbollah informou que atacou com mísseis seis postos israelenses na disputada área das chácaras de Chebaa. Testemunhas afirmaram que os guerrilheiro usaram morteiros e pelo menos 10 foguetes Katyusha. Não houve informação imediata se algum projétil fora lançado contra o norte de Israel. O Estado judeu retaliou com três ataques aéreos, lançando pelo menos cinco mísseis contra supostos esconderijos da guerrilha. Segundo testemunha, a artilharia israelense abriu fogo contra a vila libanesa de Kfar Chouba, próxima às chácaras de Chebaa. Não há informações sobre feridos. Jatos e helicópteros israelenses também sobrevoaram o maior campo de refugiados palestinos no Líbano, o Ein el-Hilweh, na cidade de Sidon, na costa mediterrânea. O exército libanês e palestinos atiraram contra os aparelhos, mas não há informações sobre ferimentos nem danos. A nova onda de ataques ocorreu apesar de o Líbano ter afirmado que não tinha interesse em abrir uma nova frente de batalha no Oriente Médio, num momento em que Israel se ocupa em atacar os palestinos na Cisjordânia. O embaixador da Síria nas Nações Unidas, Mikhail Wehbe, disse na segunda-feira que o Líbano "não tem a intenção de abrir uma nova frente". A Síria mantém milhares de soldados no Líbano e é o poder de fato no pequeno país. Os comentários de Wehbe se realizaram após uma semana de numerosos confrontos entre as guerrilhas libanesas do Hezbollah e o exército de Israel. O Hezbollah vem atacando continuamente objetivos militares e lançou mísseis contra Israel, gerando represálias israelenses. As autoridades libanesas, tentando evitar tais represálias e críticas internacionais, prenderam nove palestinos. Além disso, levaram perante um tribunal militar cinco palestinos e dois sírios, acusados de posse ilegal de armas e de desestabilizar o país.