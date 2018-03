Hezbollah volta a atacar tropas israelenses Guerrilheiros libaneses do Hezbollah e tropas israelenses se envolveram brevemente neste sábado em confrontos com trocas de mísseis e disparos de artilharia nas disputadas Chácaras de Chebaa no sul do Líbano. Os guerrilheiros, apoiados pelo Irã e Síria, atacaram posições israelenses em colinas de al-Samaka, Halta e Roueissat el-Alam, dentro das Chácaras de Chebaa ocupadas pelos israelenses, informaram autoridades, que pediram para não ser identificadas. Israel teria retaliado bombardeando os arredores das vilas vizinhas libanesas de Chebaa e Kfar Chouba. Não houve notícias imediatas de mortos ou feridos.