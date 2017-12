Hill chega a Pequim para retomar diálogo de seis lados O principal negociador americano para as conversas de seis lados sobre o programa nuclear norte-coreano, Christopher Hill, chegou nesta quarta-feira a Pequim para participar, a partir de quinta-feira, da retomada do diálogo. Para ele, esta rodada será "muito importante". "Quero enfatizar que o maior sucesso será cumprir o comunicado conjunto de 2005", disse Hill, segundo a agência estatal chinesa Xinhua. O enviado americano se referiu ao documento assinado em setembro de 2005 pelos seis países participantes das conversas (as duas Coréias, Estados Unidos, China, Rússia e Japão). Pelo texto, Pyongyang se comprometia a abandonar seu programa nuclear em troca de garantias de segurança e ajuda econômica. Hill chegou de Tóquio, onde admitiu um acordo que inclua ajuda econômica para a Coréia do Norte. A nova etapa do diálogo começa dia 8 e sua duração não está fixada. Mas Pequim espera que não dure "mais de três ou quatro dias".