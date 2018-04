Hill discute em Seul o programa nuclear norte-coreano

O negociador americano para a crise nuclear da Coréia do Norte, Christopher Hill, se reuniu nesta sexta-feira, 2, com seu colega da Coréia do Sul, Chung Yung-woo, para discutir o desmantelamento nuclear norte-coreano, informou a agência sul-coreana "Yonhap". Hill chegou na última quinta-feira, 1º, a Seul, vindo de Pequim. Ele afirmou, após o encontro com Chun, que a paz na península será debatida de acordo com o processo de desnuclearização do país comunista. O negociador americano explicou além disso que a retirada do regime norte-coreano da lista dos países que promovem o terrorismo internacional dependerá das bases legais estabelecidas pelos Estados Unidos. Segundo Hill, os EUA desejam retirar a Coréia do Norte desta lista negra. Mas para isso, o regime comunista deverá se comprometer a respeitar as regras internacionais contra o terrorismo. Segundo a "Yonhap", os EUA planejam tirar a Coréia do Norte da lista no princípio do próximo ano. A condição é que o Governo norte-coreano feche as suas instalações atômicas e declare todo o seu programa nuclear até o fim de 2007. O ministro de Relações Exteriores sul-coreano, Song Min-soon, deve viajar a Washington na próxima semana. Ele se reunirá com a secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, para abordar os detalhes do assunto, segundo a "Yonhap". Um grupo de especialistas em assuntos nucleares dos EUA chegou ontem a Pyongyang para observar o desmantelamento das instalações atômicas norte-coreanas.