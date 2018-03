Hillary anima pista de dança durante jantar com ministros na África do Sul

CIDADE DO CABO - A secretária de Estado americana, Hillary Clinton, animou a pista de dança durante um jantar promovido pela chanceler da África do Sul, Maite Nkoana-Mashabane.

Veja também:

Hillary Clinton visita Nelson Mandela em sua casa

Hillary visita Quênia e lembra de violência em 2007

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

CURTA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK

A chefe da diplomacia dos Estados Unidos está em uma viagem por sete países da África, e um dos objetivos do tour é reforçar a presença do país no continente, diante da crescente influência política e econômica da China.

Veja vídeo:

Hillary também assinou um acordo para tratamento de pacientes com Aids na África do Sul, país com a maior população de portadores de HIV no mundo.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.