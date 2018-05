Hillary anuncia plano de reforma da diplomacia dos EUA

Pela proposta, o Departamento de Estado passaria a ter um coordenador de segurança cibernética, "para nos proteger e para preservar nossas redes e nossas correspondências confidenciais", declarou Hillary, em uma aparente reação ao vazamento de telegramas diplomáticos dos EUA realizado pelo WikiLeaks ao longo das últimas semanas. O departamento de contraterrorismo da chancelaria também seria ampliado.

O plano prevê ainda a criação, dentro da chancelaria, de departamentos específicos para cuidar de assuntos energéticos internacionais e para lidar com situação de crise e conflito. O Usaid, por sua vez, passaria a ter uma área de planejamento e um setor de ciência e tecnologia.

A reforma também dará aos embaixadores e a outros diplomatas de alto escalão no exterior autoridade para implementar políticas em todas as agências governamentais dos EUA que tenham escritórios em embaixadas e consulados pelo mundo. "Trabalharemos para derrubar as barreiras entre as agências", disse a secretária de Estado. A proposta resulta de uma análise ordenada por Hillary quando ela assumiu a chancelaria norte-americana, no ano passado, e reflete a abordagem do governo Barack Obama de promover a política externa dando ênfase a operações civis.

O custo da reforma não foi revelado. A oposição ao governo norte-americano, que em janeiro assumirá a condição de bancada majoritária na Câmara dos Representantes dos EUA, defende profundos cortes no orçamento do Departamento de Estado e das operações externas de Washington. As informações são da Associated Press.