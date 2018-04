Hillary ataca líderes árabes em viagem ao Oriente Médio Em duras críticas a líderes da Península Arábica, a secretária de Estado americana, Hillary Clinton, advertiu para o risco de expansão do extremismo islâmico e de rebeliões na região caso reformas econômicas e políticas não sejam realizadas urgentemente. Ontem, em Doha, no Catar, ela falou especialmente sobre o Iêmen, um dos principais refúgios da Al-Qaeda no Oriente Médio.