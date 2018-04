Hillary cai e fratura o cotovelo A secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, caiu e fraturou seu cotovelo ontem enquanto seguia para a Casa Branca, onde se encontraria com o enviado para o Afeganistão e Paquistão, Richard Holbrooke. Ela teve de ser levada ao hospital imediatamente e deve ser submetida a cirurgia na próxima semana, anunciou o porta-voz do Departamento de Estado, P.J. Crowley. "Ela obviamente ficará sob cuidados médicos nos próximos dias", disse Crowley. "Mas está bem e continuará secretária de Estado, embora trabalhando de sua casa." Apesar de ter cancelado todos os compromissos de ontem, oficialmente a diplomacia americana afirma que Hillary manterá sua agenda. Não está claro como a fratura e a cirurgia afetarão suas viagens ao exterior. Hillary deve vir ao Brasil em agosto. A secretária de Estado deveria visitar o País no mês passado, mas teve de adiar a viagem por motivos pessoais.