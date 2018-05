Hillary chefiará delegação dos EUA na posse de Dilma

Na cerimônia, Hillary estará acompanhada do embaixador dos Estados Unidos em Brasília, Thomas Shannon, e do conselheiro especial do presidente Barack Obama em temas de Hemisfério Ocidental, Dan Restrepo.

Em sua página na internet, o Departamento de Estado dos EUA qualifica o Brasil como um parceiro essencial no continente americano e no mundo e informa que, após a posse de Dilma, Washington pretende aprofundar o relacionamento com Brasília nos âmbitos bilateral, regional e global. A posse de Dilma está marcada para 1º de janeiro. As informações são da Associated Press.