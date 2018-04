Hillary chega à Indonésia e mira relações no mundo islâmico

A secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, chegou à Indonésia nesta quarta-feira, 18, elogiando a transição democrática do país e ressaltando o desejo de Washington de ter relações mais fortes com a Indonésia, a fim de levar mudanças para Mianmar. A visita de Hillary ao país muçulmano mais populoso do planeta representa os esforços de presidente dos EUA, Barack Obama, para construir melhores relações com o mundo islâmico, onde muitas das políticas de seu predecessor, George W. Bush, foram amplamente impopulares. Depois de se reunir com o ministro das Relações Exteriores da Indonésia, Hillary disse que os dois países pretendem avançar em áreas como a luta contra o aquecimento global, a segurança e ações antiterrorismo. "É exatamente o tipo de parceria abrangente que acreditamos que vá beneficiar tanto a democracia quanto o desenvolvimento", disse a secretária de Estado em uma coletiva conjunta, acrescentando que "não é por acaso" que a Indonésia ter sido escolhida como uma das paradas de sua turnê asiática. A Indonésia é segunda parada de uma viagem a quatro países asiáticos - ela já esteve no Japão e ainda visitará a China e a Coreia do Sul. Hillary falou sobre a revisão da política norte-americana e em relação a Mianmar. Os Estados Unidos querem buscar maneiras de derrubar a junta militar do país. Algumas manifestações de islâmicos radicais e estudantes que se opõem à visita de Hillary foram agendadas, mas esta parte da viagem de Hillary à Ásia deve correr bem, dadas as boas relações entre os dois governos e o orgulho do povo da Indonésia, onde Barack Obama morou por quatro anos, quando era criança. "O povo da Indonésia tem uma grande simpatia por este novo governo e ele (Obama) gostaria de retribuir esta afeição", disse um representante de Hillary, durante o voo saindo do Japão. Hillary quer apresentar a Indonésia como exemplo de país que fez uma transição para a democracia, depois de décadas de comando autoritário, disseram seus representantes. Hillary disse que a Indonésia, país onde o presidente americano Barack Obama passou parte de sua infância, une "islã, democracia e modernidade" e compartilha valores com os EUA, o que lhe faz ter uma grande importância estratégica. Hillary afirmou que Washington e Jacarta podem trabalhar conjuntamente para combater a crise desde a plataforma do Grupo dos Vinte (G20, que reúne os países mais ricos e os principais emergentes) e prometeu "apoio" à Indonésia, a maior economia do Sudeste Asiático. A viagem para a Indonésia da secretária de Estado, a segunda escala de sua turnê pela Ásia que começou no Japão, foi interpretada por observadores políticos como a antecipação de uma eventual visita oficial de Obama ao país asiático este ano. A Indonésia quer fortalecer sua presença na arena internacional com esta visita, aproveitando seu perfil de país muçulmano moderado e democrático, sua importância econômica e política no Sudeste Asiático e seus vínculos afetivos com Obama.