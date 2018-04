Hillary chega ao Japão para abrir viagem pela Ásia A secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, desembarcou hoje no Japão para uma viagem pela Ásia, rompendo a tradição de seus antecessores de iniciarem a primeira visita ao exterior no cargo pela Europa ou pelo Oriente Médio. Ela e o ministro das Relações Exteriores do Japão, Hirofumi Nakasone, deverão estabelecer para março um encontro entre o primeiro-ministro do Japão, Taro Aso, e o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, informaram fontes próximas ao assunto. Segundo as fontes, uma definição preliminar sobre a data do encontro dos presidentes de ambos países deve acontecer no encontro que terão amanhã. Hillary, que visitará também a Indonésia, a Coreia do Sul e a China, deverá centrar foco na crise econômica global e em questões relacionadas à segurança, incluindo a Coreia do Norte. Nas conversas com líderes asiáticos, Hillary ainda conversará sobre questões relacionadas às mudanças climáticas, os conflitos no Afeganistão e no Paquistão e à prevenção da proliferação de armas nucleares. As informações são da Dow Jones.